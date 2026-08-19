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Niğde'de Narkotikle Mücadelede 210 Vatandaşa Bilgilendirme

Niğde'de Narkotikle Mücadelede 210 Vatandaşa Bilgilendirme
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 4 etkinlikte, 'En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Narkokaan, Narkogençlik ve Narkonokta' projeleri kapsamında 210 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.

NİĞDE (İHA) Niğde'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 4 etkinlikte 210 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen önleyici faaliyetler kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Narkokaan, Narkogençlik ve Narkonokta" projelerine yönelik 4 etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliklerde toplam 210 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verilirken, katılımcılara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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