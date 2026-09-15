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Nazilli’nin ilk teknolojik okulu açılış için gün sayıyor

Nazilli’nin ilk teknolojik okulu açılış için gün sayıyor
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Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ilçede açılış için gün sayan çevreci ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken Cumhuriyet İlkokulu’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ilçede açılış için gün sayan çevreci ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken Cumhuriyet İlkokulu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın'ın Nazilli ilçe merkezinde depreme dayanıksız bulunması nedeniyle yıkılan eski öğretmenevi ve Cumhuriyet İlkokulu B Blokun yerinde son derece teknolojik bir okul yükseldi. Kendi elektriğini üretecek olan, yağmur suyu toplama sistemi ve elektrikli şarj istasyonuna sahip 24 sınıflı, depreme dayanıklı ve modern okulun eğitime başlaması için çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor.

Teknolojik donanımlı modern mimari

9 şiddetindeki depremlere dayanıklı yapısıyla dikkat çeken aynı zamanda teknolojik donanımlı modern mimarisi ve çevreci özellikleriyle öne çıkan Cumhuriyet İlkokulu, yalnızca bir eğitim yuvası değil aynı zamanda ilçenin ilk örnek bir yaşam alanı olacak.

Kaymakam Kan çalışmaları yerinde inceledi

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, İlçe sağlık Müdürü Dr.Şule Akbaş ile birlikte inşaatı son aşamaya gelen okulda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden okulun son durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Kan, en kısa sürede okulun eğitim öğretime kazandırılmasını istedi.

Öğrencilerin her ihtiyacına cevap verecek

Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerin fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak birçok özel alan bulunacak. Okul içerisinde hemşire odası, psikolog odası ve çeşitli sosyal alanlar yer alacak. Yetkililer, öğrencilerin kendilerini güvenli ve huzurlu hissedecekleri çağdaş bir eğitim ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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