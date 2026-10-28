Nazilli’de Öğrencilerle El Ele projesinde 4. sınıflar Eğitim Müdürü Güner’le buluştu

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Nazilli'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü 15 projeden biri olan "Öğrencilerle El Ele" projesi kapsamında öğrenciler dinlenmeye devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Şube Müdürleri Arif Tokmak ve Hüseyin Uçgun'un katılımıyla ilçedeki ilkokul 4. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Asım'ın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Erdem Keskin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda öğrencilerin dilek, istek ve önerileri dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine ve demokrasi kültürünün gelişmesine katkı sağlayan etkinlik, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen öğle yemeğiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı