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Nazilli’de ders zili çaldı

Nazilli’de ders zili çaldı
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Nazilli’de yeni eğitim öğretim yılı ders zilinin çalması ile birlikte öğrenciler sınıflarına koşarken, Kaymakam Huriye Küpeli Kan Fatih Ortaokulu’nda öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Nazilli'de yeni eğitim öğretim yılı ders zilinin çalması ile birlikte öğrenciler sınıflarına koşarken, Kaymakam Huriye Küpeli Kan Fatih Ortaokulu'nda öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Nazilli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul zilinin çalmasıyla resmen başladı. İlçe genelinde 121 eğitim kurumu kapılarını açarken, özel, devlet ve açık öğretim toplam 29 bin 500 öğrenci, toplam da 2 bin 238 öğretmen eşliğinde eğitim öğretim başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören okul müdürü Kenan Kangöz günün anlam ve önemini anlattığı bir konuşma yaptı. Ardından Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve protokol üyeleri öğrencilere hitap ederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Nazili ilçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle geldiği Fatih Ortaokulu'nda yeni eğitim ve öğretim yılı başlatarak' "Sevgili öğrenciler ve öğretmenleriniz bugün itibariyle yeni eğitim ve öğretim yılına başlamasının sevinci içerisindeyiz. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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