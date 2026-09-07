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Nazilli'de Ders Kitapları İçin Depo Denetimi

Nazilli'de Ders Kitapları İçin Depo Denetimi
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Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere dağıtılacak ders kitaplarının bulunduğu depoyu ziyaret ederek hazırlıkları inceledi. Kitapların okullara zamanında ve düzenli ulaştırılması için yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Güner, sürecin sorunsuz işlemesi için emek veren personele teşekkür etti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Nazilli'de öğrencilerin ders kitaplarına zamanında ulaşması için hazırlıklar sürüyor. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, okullara dağıtılacak ders kitaplarının bulunduğu depoyu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin kullanımına sunulacak ders kitaplarının bulunduğu depoda incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, kitapların okullara ulaştırılması için yürütülen hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Depodaki çalışmaların yanı sıra kitapların okullara zamanında ve düzenli bir şekilde ulaştırılması amacıyla yürütülen süreç değerlendirildi. Yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve sorunsuz şekilde başlaması için yapılan hazırlıkların önemine dikkat çekildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner, ders kitaplarının öğrencilere zamanında ulaştırılması için emek veren personele teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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