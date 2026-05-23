ÇEDES yıl sonu şenliğine yoğun ilgi

Nazilli'de düzenlenen ÇEDES yıl sonu şenliği, öğrencilerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Sümer Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler hem eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi hem de öğretici etkinliklerle yeni bilgiler edindi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen ve öğrencilere milli, manevi ve ahlaki değerlerin kazandırılmasını amaçlayan bir değerler eğitimi projesi olan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi Nazilli'de de yürütülmeye devam ediyor. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nazilli Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, İlçe Müftüsü Hakan Türe, Kızılay Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay ve ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Tokmak ile çok sayıda okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar gün boyunca düzenlenen etkinlikleri yakından takip ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Öğrenciler eğlenceli yarışmalara katıldı

Şenlik kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri için çeşitli sportif aktiviteler düzenlendi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri tarafından hazırlanan parkurlarda öğrenciler eğlenceli yarışmalara katılarak hem fiziksel aktivitelerde bulundu hem de takım ruhunu deneyimledi. Etkinlik alanında öğrencilerin enerjisi ve neşesi dikkat çekerken, spor faaliyetleri büyük ilgi gördü.

Çocuklar, dini ve kültürel değerler hakkında bilgilendirildi

Nazilli İlçe Müftülüğü personelleri tarafından öğrencilere cami kültürü ve cami bölümleri hakkında bilgiler verildi. Eğitici faaliyetlerde çocuklara dini ve kültürel değerler hakkında bilgilendirme yapıldı. Öte yandan Nazilli Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan Hüsn-ü Hat ve geleneksel sanatlar sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrenciler ve öğretmenler sergiyi ilgiyle ziyaret edip el emeği eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Eğlence ve eğitim bir arada sunuldu

Sümer Park'ta gün boyu devam eden etkinlikler, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlayan aktivitelerle tamamlandı. Eğlence ve eğitimin bir arada sunulduğu şenlik, katılımcılardan tam not aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı