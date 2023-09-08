Muş'ta TYP kurası mükerrer isim listesi nedeniyle iptal edildi

Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde 23 kişinin işe alınacağı kura, mükerrer isim listesinden dolayı iptal edildi. İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından yapılan kura çekiminde isim listesinin mükerrer olduğu ve liste ayrımının yapılmadığı gerekçesiyle 308 kişinin müracaat ettiği kura çekimi iptal edildi.

Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde 23 kişinin işe alınacağı kura, mükerrer isim listesinden dolayı iptal edildi.

İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 9 ay süreliğine Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilçe merkezi ile köy okullarında çalıştırılacak olan işçiler için Varto Kültür Merkezi'nde Noter Perihan Kartal huzurunda kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekiminde isim listesinin mükerrer olduğu ve liste ayrımının yapılmadığı gerekçesiyle 308 kişinin müracaat ettiği kura çekimi iptal edildi.

Kuranın iptal edildiğini açıklayan Varto İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Tahir Tunç, "Mükerrer liste nedeniyle kura çekimi iptal edilmiş. Haftaya bir kez daha kura çekimi yapılmak üzere iptal edilmiştir" dedi. - MUŞ