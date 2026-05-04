Muradiye'de Trafik Haftası etkinliği

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

Muradiye Anaokulu ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi. Düzenlenen eğitimde; öğrencilere trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı ve güvenli sürüş konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Ekipler, özellikle yaya güvenliğinin önemine dikkat çekerek, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat edilmesi gereken kuralları örneklerle gösterdi.

Uygulamalı eğitimle pekiştirilen programda, öğrencilerin trafik bilincinin artırılması hedeflenirken, etkinlik sonunda onlara çeşitli bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.

Yetkililer, erken yaşta verilen trafik eğitiminin kazaların önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı