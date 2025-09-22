Muğla'dan TEKNOFEST'te büyük başarı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki Turgut Şehit Güngör Çetinkaya Ortaokulu öğrencileri, 2025 TEKNOFEST İstanbul Finalleri'nde 'Eğitim Teknolojileri Kategorisi'nde Türkiye birincisi oldu, aynı zamanda 'En iyi sunum' ödülünü kazandı.

Yatağan Turgut Şehit Güngör Çetinkaya Ortaokulu öğrencileri, 2025 TEKNOFEST İstanbul Finalleri'nde büyük bir başarıya imza attı. 'Eğitim Teknolojileri Kategorisi'nde Türkiye birincisi olan öğrenciler, ayrıca 'En iyi sunum' ödülünü de kazanarak çifte gurur yaşattı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Elde edilen bu büyük başarı sadece okullarının değil, tüm Muğla'nın gururu oldu. Eğitim Teknolojileri alanında geleceğe yön verecek projeler ortaya koyan öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenimizi yürekten tebrik ediyorum. Muğla olarak bilime, teknolojiye ve yeniliğe değer veren öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.