Muğla Milli Eğitimde yetki Eğitim-Bir-Sen'de

Muğla'da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen yetkili sendika belirleme çalışmaları tamamlandı.

Muğla'da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen yetkili sendika belirleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan resmi üye sayımları ve mutabakat sonuçlarına göre Eğitim-Bir-Sen, 3 bin 392 üye ile Muğla'da yeniden yetkili sendika oldu.

Elde edilen bu sonuçla birlikte Eğitim-Bir-Sen, önümüzdeki dönemde Muğla'daki eğitim çalışanlarının haklarını 'yetkili sendika' olarak temsil etmeye devam edecek. Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, bu başarının teşkilatın sahadaki samimi gayretinin, teşkilat disiplininin ve eğitim çalışanlarıyla kurulan güçlü gönül bağının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Uçak, "Eğitim çalışanlarımızın sorunlarını kendi sorunumuz olarak gördük. Sadece yetki dönemlerinde değil, yılın her gününde sahada olduk. Okullarımızı, kurumlarımızı ziyaret ettik; öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin ve tüm eğitim çalışanlarımızın sesi olmaya gayret ettik. Bugün ortaya çıkan tablo; emeğin, samimiyetin, istişarenin ve teşkilat ruhunun sonucudur" dedi.

Önder Uçak ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki sendikal çalışmalara da değinerek, "Üniversitede üye sayımızı 292'ye çıkardık ve burada ikinci sıradayız. Hedefimiz; akademisyenlerimizin ve üniversitedeki idari personelimizin haklarını daha güçlü şekilde savunabilmek için üye sayımızı 400'ün üzerine taşıyarak şubeleşme sürecini tamamlamak, ardından yetkiyi alarak üniversite çalışanlarının hak mücadelesini daha etkili şekilde yürütmektir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
