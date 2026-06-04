UMKE ekiplerinden kaza tatbikatı

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 20. Bölge UMKE kampı ve tatbikatı, toplu trafik kazası senaryosunun başarıyla uygulanmasıyla sona erdi.

Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak illerinden yaklaşık 130 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin katıldığı tatbikat, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Tatbikatta, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve UMKE personelinin operasyonel becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Senaryo gereği iki otomobil ile bir minibüsün karıştığı ve toplam 14 kişinin yaralandığı trafik kazası canlandırıldı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ambulansı, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi araç içerisinde gerçekleştirdi. Ardından yaralılar, durumlarının ciddiyetine göre sınıflandırılarak araç içi ve dışındaki müdahalelerin tamamlanmasının ardından ambulanslara nakledildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekiplerin olay yönetimi, triyaj uygulamaları, yaralı tahliyesi ve sağlık kuruluşlarına sevk süreçleri uygulamalı olarak test edildi. Yetkililer, benzer eğitim ve tatbikatların afet ve acil durumlara hazırlık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, "Denizli, Aydın Uşak, Muğla ekiplerimiz burada. Senaryomuz gereği toplu bir trafik kazası ki bunu çok sık görüyoruz maalesef. Özellikle sürücü bölgelerine daha çok görüyoruz. Otobüs kazaları ve işte çoklu trafik kazaları yaşanabiliyor ve her an yaşanabilecek şeyler üzerinde zaten çalışıyoruz. Muğla çok stratejik bir yer. Biliyorsunuz iki tane havalimanı olan İstanbul dışında bir de Muğla var. Bunun dışında termik santrallerimiz var. Malum birinci derecede deprem bölgesi üzerindeyiz. Orman yangınlarımızı söylememe gerek yok. Keşke hiç olmasa ama maalesef oluyor. Dolayısıyla 112 kadar UMKE ekiplerimiz de her an özellikle yaz döneminde sahada 7-24 görev yapıyorlar. Hiçbir emekle fedakarlıkla. Bugün yine burada muhtemel bir senaryo, toplu bir trafik kazası müdahale edecekler. 14 tane yaralımız var. Yaralıların içerisinde erişkinler, çocuklar ve yine bebekler oluyor maalesef. Yani yaşanabilecek tüm senaryoları aslında burada bir demosunu burada yapmış olacağız. Yaklaşık 115 tane UMKE personelimiz alanda sahada ve hepsi senaryoyla beraber öncesinde eğitimlerini de yine burada almış oldular. Çadırları kuruldu. Hepsi alanında uzman, deneyimli arkadaşlarımız. Güzel bir tatbikat olacak, faydalı bir tatbikat olacak. Gönül ister ki hani hiç olumsuz bir şey yaşanmasın ama yaşandığında da tabii ki her zaman 7-24 hazır olmamız bizim için çok önemli, çok kıymetli" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı