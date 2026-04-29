Muğla'da 'Maarif Modeli Aile Konferansları' devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu çerçevesinde, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Maarif Modeli Aile Konferansları" serisinin ikincisi gerçekleştirildi. Velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, eğitimin ailede başladığı vurgusu yapıldı.

Muğla'da eğitim camiası ve aileleri bir araya toplayan anlamlı bir etkinlik daha geride kaldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel felsefesini toplumun en küçük birimi olan aileye aktarmayı hedefleyen konferanslar serisi, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitimi Merkezi'nin organizasyonuyla devam ediyor.

Konferansta, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitime kazandırdığı yeni soluk ve bu modelin ailedeki köklü temelleri detaylı bir şekilde ele alındı. Aile okulu eğitim süreçlerinin velilerle birlikte değerlendirildiği programda, çocukların akademik başarısının yanı sıra karakter inşasında ailenin oynadığı kritik rol üzerinde duruldu. "Eğitimin ailede başladığı" bilinciyle hareket edilen buluşmada, aile bağlarının eğitimle nasıl daha nitelikli hale geleceği uzmanlar tarafından aktarıldı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Menteşe Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Nurten Kolcu, eğitimin tarihi ve kültürel derinliği ile aile yapısı arasındaki bağı anlatırken; Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni Songül Kılıçarslan ise sürecin pedagojik ve psikolojik boyutlarını velilerle paylaştı.

Programın sonunda, katılımcı veliler eğitim süreçleri hakkındaki görüş ve önerilerini paylaşma imkanı bulurken, yetkililer katkılarından dolayı öğretmenlere ve katılım sağlayan velilere teşekkürlerini iletti.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri, "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda bu tür farkındalık çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, aile ve okul arasındaki iş birliğinin Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı