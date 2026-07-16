Muğla'da LGS için dev kadro sahada, tam 249 noktada hizmet başladı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 2026 LGS tercih sürecinde öğrencilerin en doğru kararları verebilmesi amacıyla Menteşe Şahidi Ortaokulunda kurulan Tercih Danışmanlığı Merkezini ziyaret ederek veli ve öğrencilerle bir araya geldi.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih maratonunun başlamasıyla birlikte, Muğla genelinde öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarılarına en uygun okulları seçebilmeleri için yoğun bir mesai harcanıyor. Bu kapsamda Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe ilçesindeki Şahidi Ortaokulu'nda faaliyete geçirilen Tercih Danışmanlığı Merkezini yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında tercih danışmanlığı yapan rehber öğretmenlerle görüşen İl Müdürü Emre Çay, yürütülen çalışmalar ve sistemin işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı. Tercih yapmak üzere merkezde bulunan öğrenciler ve velilerle de yakından ilgilenen Çay, onlarla sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu ve doğru okul tercihinin öğrencilerin geleceğindeki önemini vurguladı.

Tercih sürecinin öğrencilerin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten İl Müdürü Emre Çay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizin uzun bir hazırlık döneminin ardından emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabilmeleri, ilgi, yetenek ve akademik başarılarına uygun, bilinçli tercihler yapabilmeleri için tüm imkanlarımızla sahadayız. 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında ilimiz genelinde kurduğumuz 249 tercih danışmanlığı noktasında uzman öğretmenlerimizle profesyonel rehberlik hizmeti sunuyoruz. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı