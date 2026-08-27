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Muğla'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Yeni Dönem Yol Haritasını Belirledi

Muğla'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Yeni Dönem Yol Haritasını Belirledi
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Muğla’da il genelindeki hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yeni dönem yol haritasının belirlenmesi amacıyla İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla'da il genelindeki hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yeni dönem yol haritasının belirlenmesi amacıyla İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelinde sürdürülen çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda, yaşamın her alanına dokunan, vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen yeni dönem planlamaları detaylı şekilde ele alındı.

Halk Eğitimi Merkezleri ile Muğla Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yürütülen eğitimlerin çeşitlendirilmesine karar verilen toplantıda; mesleki beceri kazandırma kurslarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimi destekleyen eğitimlerin il genelinde yaygınlaştırılması hedeflendi.

Gündem maddeleri kapsamında aile yapısının desteklenmesine de özel önem verildi. Bu doğrultuda aile eğitimleri ile Ebeveyn Okulu çalışmalarının güçlendirilmesi, ailelerin çocuk gelişimi, bilinçli teknoloji kullanımı ve değerler eğitimi gibi kritik konularda rehberlik faaliyetleriyle desteklenmesi adına yeni adımların atılması kararlaştırıldı.

Muğla genelinde hayat boyu öğrenme imkanlarının her vatandaşa ulaştırılması vizyonuyla hareket edileceği vurgulanan toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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