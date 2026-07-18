Haberler

GSB Gençlik Yaz Kulübü'nde çocukların seramik sanatı coşkusu

GSB Gençlik Yaz Kulübü'nde çocukların seramik sanatı coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Menteşe'de GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında düzenlenen Seramik Biblo Tasarım Atölyesi'nde çocuklar, eğlenirken el becerilerini geliştirdi ve özgün tasarımlar üretti.

Muğla'da çocukların yaz ayını hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini hedefleyen projeler tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Menteşe İlçe Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, anlamlı ve renkli bir atölyeye daha ev sahipliği yaptı.

GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında düzenlenen "Seramik Biblo Tasarım Atölyesi"nde çocuklar, yeteneklerini seramik çamuruyla buluşturdu. Kendi hayal dünyalarını özgürce yansıtan minikler, birbirinden renkli ve özgün tasarımlara imza attı.

Gerçekleştirilen atölye çalışması sayesinde çocuklar, çamura şekil vererek el becerilerini ve motor kas gelişimlerini güçlendirdi. Aynı zamanda kendi tasarımlarını üretmenin özgüvenini yaşayan minikler, arkadaşlarıyla birlikte keyif dolu ve unutulmaz anlar yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

Konseri iptal edildi, acil ameliyata alınacak
Eski sevgilisi dehşeti! Evine tırmandı, yetmedi 'İhanet ettin' diye bağırıp...

Eski sevgilisi dehşeti! Evine tırmanıp "Aldattın beni" diyerek...
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor

Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı