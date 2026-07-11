AFAD'dan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline acil durum eğitimi

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, AFAD tarafından görevli personele yönelik Acil Durum Eylem Planı kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Programda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde katılımcılara acil durumlara hazırlık, görev ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında, ilk yardım, söndürme, koruma ve kurtarma ekiplerine yönelik teorik eğitimler verildi. Programın uygulama bölümünde ise muhtemel acil durum senaryoları üzerinden tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangın ve diğer acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatılarak personelin afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Yetkililer, bu tür eğitim ve tatbikatların kurum personelinin muhtemel afet ve acil durumlarda hızlı, koordineli ve etkin müdahale becerilerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı