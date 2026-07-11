Haberler

AFAD'dan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline acil durum eğitimi

AFAD'dan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline acil durum eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde, AFAD tarafından personele yönelik acil durum eylem planı kapsamında eğitim ve tatbikat düzenlendi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, AFAD tarafından görevli personele yönelik Acil Durum Eylem Planı kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Programda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde katılımcılara acil durumlara hazırlık, görev ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında, ilk yardım, söndürme, koruma ve kurtarma ekiplerine yönelik teorik eğitimler verildi. Programın uygulama bölümünde ise muhtemel acil durum senaryoları üzerinden tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangın ve diğer acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatılarak personelin afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Yetkililer, bu tür eğitim ve tatbikatların kurum personelinin muhtemel afet ve acil durumlarda hızlı, koordineli ve etkin müdahale becerilerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıllık hasret sona erdi: Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü

40 yıllık gurbet sona erdi: Ali Amca vatan toprağına kavuştu
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı

7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı
Bin 900'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye'den sonra Mısır da izin vermedi

Bir müslüman ülke daha sapkın gemiye limanları kapadı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Ömrünü metal bir silindirin içinde geçirdi: Ölüm nedeni kahretti