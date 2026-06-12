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Türkiye 3'üncsü Muğla BİLSEM'e Eğitim-Bir-Sen'den tebrik ziyareti

Türkiye 3'üncsü Muğla BİLSEM'e Eğitim-Bir-Sen'den tebrik ziyareti
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Türkiye 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Muğla BİLSEM 8. Sınıf Takımı Türkiye 3.'sü oldu. Eğitim-Bir-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, okulu ziyaret ederek başarıyı kutladı.

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 8. Sınıf Takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 3.'sü oldu. Muğla eğitim camiası için gurur verici tablonun ardından Eğitim-Bir-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, Muğla BİLSEM okuluna tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen ödül törenine; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı katıldı. Danışman öğretmenliğini Melek Yıldırım'ın üstlendiği; Ahmet Kağan İnanç, Emir Sarı ve Halit Buğra Işık'tan oluşan Muğla BİLSEM takımı, ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden aldı.

Eğitim-Bir-Sen'den anlamlı ziyaret

Muğla'ya yaşatılan bu ulusal gururun ardından, Eğitim-Bir-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, Muğla BİLSEM'i ziyaret etti. Okul Müdürü Bekir Cevizci ve takımın danışman öğretmeni Melek Yıldırım ile bir araya gelen Uçak, başarılarından dolayı eğitimcilere hediye takdiminde bulundu.

Ziyarette konuşan Eğitim-Bir-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, "Muğla BİLSEM'in Türkiye çapında elde ettiği bu kıymetli derece, ilimiz eğitim camiası adına büyük bir gurur kaynağıdır. Başta danışman öğretmenimiz Melek Yıldırım olmak üzere, zekaları ve azimleriyle parlayan öğrencilerimizi ve bu başarıya liderlik eden Okul Müdürümüz Bekir Cevizci'yi yürekten kutluyorum. Bizler, başarı üreten, ülkemizin geleceği olan gençlerimize ufuk açan eğitimcilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla BİLSEM Okul Müdürü Bekir Cevizci ise şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ve değerli öğretmenimiz, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından ilimizi ve okulumuzu Ankara'da en iyi şekilde temsil ettiler. Ödüllerini Bakanımızın elinden almaları hepimiz için büyük bir onur oldu. Eğitim-Bir-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak'a bu nazik ziyaretleri, anlamlı hediyeleri ve kurumuza verdikleri manevi destekten ötürü okulumuz adına teşekkür ediyorum. Hedefimiz, Muğla'nın adını bilim ve zeka alanında her zaman zirvede tutmaktır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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