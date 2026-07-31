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Müftü İrfan Açık, Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle Çamlıca Tabiat Parkı’nda buluştu

Müftü İrfan Açık, Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle Çamlıca Tabiat Parkı’nda buluştu
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Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, yaz Kur’an kursları kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kütahya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda eğitim gören öğrencilerle Çamlıca Tabiat Parkı’nda düzenlenen sosyal etkinlikte bir araya geldi.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, yaz Kur'an kursları kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kütahya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda eğitim gören öğrencilerle Çamlıca Tabiat Parkı'nda düzenlenen sosyal etkinlikte bir araya geldi.

Kütahya İl Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirme imkanı buldu. Programda öğrencilerle yakından ilgilenen İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, gençlerle sohbet ederek eğitim süreçleri ve yaz Kur'an kurslarının kendilerine kazandıracağı değerler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilere hitap eden Müftü Açık, yaz tatilinin yalnızca dinlenme dönemi olmadığını, aynı zamanda kişisel ve manevi gelişim açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Gençlerin hem akademik hem de dini eğitimlerini birlikte sürdürmelerinin önemine değinen Açık, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Müftü Açık, "Hem öğrenmeli hem de dinlenmeliyiz. İbadetlerimizi aksatmamalı; ailemize, dinimize, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmalıyız. Ülkemizin yarınları sizlersiniz. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve İslam dinimizin temel esaslarını öğrenme gayretinizden dolayı her birinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte öğrenciler, kendileriyle bir araya gelen İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'a teşekkür ederken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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