Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Galler'de bir Katolik lisede yaşanan olay, eğitim dünyasını ve kamuoyunu sarstı. Okul müdürü Dr. Anthony John Felton (54), gizli ilişki yaşadığı kadının aynı zamanda yardımcısı ile de birlikte olduğunu öğrenince öfkesine yenik düştü ve yardımcısına okul içinde saldırdı.

Felton, meslektaşı Richard Pyke'a ağır bir İngiliz anahtarıyla arkadan saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, anahtarı beyzbol sopası gibi savurduğu görüldü. Pyke başından darbe aldı ve hastaneye kaldırıldı, ancak hayati tehlike yaşamadı.

Olayın arka planı ise daha da çarpıcıydı. Felton'un, ismi açıklanmayan bir kadın öğretmenle gizli bir ilişkisi vardı. Bu ilişkiden bir çocuğu olmuştu ve eşi Maria'nın bundan haberi yoktu. Maria da aynı okulda öğretmen olarak görev yapıyordu.

Felton, daha sonra metresinin aynı zamanda yardımcısı Richard Pyke ile de ilişki yaşadığını öğrendi. Bu durumu kaldıramayan müdür, saldırıdan kısa süre önce okul çalışanlarına bir e-posta göndererek "yapacakları için üzgün olduğunu" yazdı.

E-postada kadın öğretmeni sert sözlerle suçlayan Felton, dakikalar sonra Pyke'a saldırdı. Mahkeme, olayın tamamen kontrolsüz kıskançlık ve öfke sonucu yaşandığını belirtti.

Mahkeme Felton'u 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, bir okul müdürünün kendi yardımcısına okul içinde saldırmasının "daha önce görülmemiş" bir olay olduğunu söyledi.

Cezaevinde geçirdiği sürenin ardından konuşan Felton, yaptıklarından derin pişmanlık duyduğunu, hapse girmekten büyük korku yaşadığını ve ilk günlerde intihara meyilli olduğu için gözetim altında tutulduğunu anlattı.