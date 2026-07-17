TÜMA 2026 sonuçları açıklandı: MSKÜ İlk 15 devlet üniversitesi arasında

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAR) tarafından açıklanan 2026 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçlarında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) önemli bir başarıya imza attı.

TÜMA 2026 genel memnuniyet sıralamasına göre MSKÜ, 126 devlet üniversitesi arasında 15. sıraya yerleşirken, vakıf üniversitelerinin de dahil edildiği 200 üniversitelik genel sıralamada 32. sırada konumlandı.

Muğla, Öğrenci Dostu Şehirler Sırasında Zirvede

Muğla, Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri (ÖDÜŞ 2026) sıralamasında "A+" notu alarak Türkiye genelinde 6. sıraya yerleşti.

2025 yılında 9. sırada yer alan Muğla, bu yıl 3 basamak birden yükselerek büyük bir gelişim gösterdi.

Mezuniyet Sonrası Güçlü Memnuniyet Tablosu

MSKÜ mezunlarının alan/program bazlı memnuniyet düzeyi, değerlendirilen tüm alanlarda 4 yıldız (5 üzerinden) olarak tescillendi.

MSKÜ, bu kapsamda mezun memnuniyeti genel sıralamasında 126 devlet üniversitesi arasında 11. sıraya adını yazdırdı.

Tüm üniversiteler (Devlet ve Vakıf) değerlendirildiğinde ise mezun memnuniyetinde 22. sırada yer aldı.

MSKÜ, Sağlık Alanında Türkiye 3.'sü

Ayrıca MSKÜ, Tıp ve Sağlık Bilimleri mezun memnuniyetinde devlet üniversiteleri arasında Türkiye 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Branş Bazında Öne Çıkan Başarılar (İlk 10'daki Alanlar)

Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlikte ise mezun memnuniyeti sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 4., tüm üniversiteler genelinde ise 6. sırada yer aldı.

Fen ve Yaşam Bilimleri mezun memnuniyeti sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 10. sırada yer aldı.

Psikolojide ise öğrenci memnuniyetinde devlet üniversiteleri arasında 6. sırada yer alırken, mezun memnuniyetinde 5. Sırada açıklandı.

Sosyal Bilimler öğrenci memnuniyeti sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 7. sırada yer alırken "B" düzeyi ile değerlendirildi.

TÜMA Nedir?

TÜMA (Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması), Türkiye'deki lisans öğrencilerinin üniversitelerinden duydukları memnuniyet düzeyini ölçen geniş çaplı ve bağımsız bir araştırmadır.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından her yıl yayımlanan bu çalışma; eğitim kalitesinden kampüs yaşamına, akademik destekten yönetime kadar birçok alanda öğrencilerin sesini duyurmasını sağlar ve üniversite tercihi yapacak adaylar için kritik bir gerçek hayat rehberi işlevi görmektedir. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı