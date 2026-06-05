MSKÜ, TÜBİTAK ARDEB performansında Türkiye'nin en iyi ilk 50 üniversitesi arasında

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından TÜBİTAK ve YÖK istatistikleri analiz edilerek hazırlanan çalışmada TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEB) performansı açısından Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumlarının yer aldığı sıralamada 47. sırada yer aldı.

2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık konsolide verilerin incelendiği rapora göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinde sürdürülebilir bir performans sergiledi.

MSKÜ, ilgili dönemde toplam 672 proje başvurusu gerçekleştirirken, bu projelerden 135 tanesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Üniversitenin genel proje destek oranı ise yüzde 20 olarak kayıtlara geçti.

Öğretim üyesi başına düşen performansta yükseliş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, toplam proje sayılarının yanı sıra öğretim üyesi kalitesini ve üretkenliğini ortaya koyan dinamik verilerde de üst sıralarda yer aldı. Öğretim Üyesi başına düşen proje oranında yüzde 15'lik bir performans ile Türkiye genelinde 40. sıraya yerleşti. Öğretim Üyesi başına düşen destek miktarında ise 214 bin 764 TL bütçe ortalaması yakalayarak genel sıralamasının da üzerine çıktı ve Türkiye'de 46. sıraya adını yazdırdı.

TÜBİTAK ARDEB nedir?

Araştırma Destek Programları Başkanlığı; üniversitelerden, kamu kurumlarından ve özel sektörden gelen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projelerini destekleyen, ülkenin bilim ve teknoloji öncelikleri doğrultusunda fon sağlayan bir TÜBİTAK birimidir. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı