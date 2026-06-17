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MSKÜ İslami İlimler Fakültesi mezunlarını verdi

MSKÜ İslami İlimler Fakültesi mezunlarını verdi
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini 15 Haziran 2026'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, mezunlar keplerini havaya fırlatarak sevinçlerini paylaştı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İslami İlimler Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, 15 Haziran 2026 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi B Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Nurullah Toprak tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Orhan'ın açılış konuşmasının ardından fakültede dereceye giren öğrenciler sahneye davet edildi. Fakülte üçüncüsü Nesra Adlım, fakülte ikincisi Süleyman Okta ve fakülte birincisi Onur Kaya'ya ödülleri takdim edildi. Mezunlar adına konuşma yapan fakülte birincisi Onur Kaya, konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne isimliğini yerleştirdi.

Program, mezun öğrencilerden Uğurcan Kızıl'ın Şafak Yıldırım eşliğinde gerçekleştirdiği şiir okunması ve mezun öğrencilerden oluşan koronun sunduğu ilahi ile devam etti. Öğrencilerin fakültedeki eğitim hayatlarından kesitlerin yer aldığı anı videosu da katılımcılarla buluştu.

Mezun öğrencilerin sahneye davet edilerek diplomalarının takdim edilmesinin ardından, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Talha Sağlam eşliğinde mezuniyet yemini edildi. Mezun Mustafa Erkol tarafından yapılan duanın ardından öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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