MSKÜ'de 'Yeşil Enerji' buluşması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi koordinatörlüğünde 2024 yılından itibaren yürütülen, 4 ülkenin yer aldığı yüksek bütçeli GREENLIGHT Projesi sona erdi.

Enerji okuryazarlığı ve yenilenebilir enerji farkındalığının güçlendirildiği projenin final konferansı, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında gençlerin farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan Erasmus+ projesinin koordinatörlüğünü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yürütürken; Portekiz, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan kurumlar da ortaklık yapısında yer alıyor.

Yürütücülüğünü MSKÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Hülya Kara Subaşat ve Doç. Dr. Gürcan Çetin'in üstlendiği GREENLIGHT projesiyle sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda enerji bilincinin geliştirilmesi, yenilikçi eğitim materyallerinin yaygınlaştırılması ve gençlerin çevresel sorumluluk bilinci kazanmaları hedefleniyor.

Final Konferansı kapsamında proje süresince geliştirilen araştırma çıktıları, yenilenebilir enerji kaynak veri tabanı, dijital eğitim modülleri, eğitsel oyunlar, öğretmen ve öğrencilere yönelik uygulamalı etkinlikler, STEAM atölyeleri ve yaygınlaştırma faaliyetleri katılımcılarla paylaşıldı. Konferansta ayrıca proje ortakları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, elde edilen sonuçlar ve projenin eğitim alanına sunduğu katkılar değerlendirildi.

Etkinlik, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilirken; enerji okuryazarlığı, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına imkan sağladı. GREENLIGHT Projesi Final Konferansı, proje çıktılarının daha geniş kitlelere tanıtılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir "yeşil enerji kültürü" oluşturulmasına katkı sunması bakımından önemli bir buluşma olarak tamamlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
