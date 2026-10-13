MSKÜ'de yeni öğrencilere siber suçlara karşı bilgilendirme etkinliği yapıldı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine (MSKÜ) 2025-2026 eğitim öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik "Üniversitene Hoş Geldin" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak ve üniversite yaşamına uyumlarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere siber suçlara karşı dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen dans gösterileri ise öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Müzik ve eğlencenin ön plana çıktığı programda öğrenciler, gösteriler eşliğinde doyasıya eğlenerek üniversite hayatına renkli bir başlangıç yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı