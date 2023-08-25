Artvin'de yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Azra Pekal, derslerinden kalan boş zamanlarını babasının tamirhanesinde çalışarak geçiriyor. Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, genç kızı ziyaret ederek tebrik etti.

Motor ustası 16 yaşındaki Azra'ya Milli Eğitim Müdürü Acar'dan ziyaret

ARTVİN - Artvin'de yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Azra Pekal, derslerinden kalan boş zamanlarını babasının tamirhanesinde çalışarak geçiriyor. Yaşıtlarının aksine elleri motor yağıyla kaplı genç kızın azmi, taktir toplarken konunun basında yer almasının ardından Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar genç kızı ziyaret etti.

Artvin'de yaşayan lise öğrencisi Azra Pekal, yaz tatillerini Artvin Sanayi Sitesinde bulunan babasına ait otomobil bakım ve onarım servisinin de çalışarak geçiriyor. Yaz tatilinin yanı sıra okuldan kalan boş vakitlerinde tamirhanede çalışarak harçlık biriktiriyor.

Artvin Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Azra'nın azmi yakından takıp eden İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, sanayi sitesine giderek Azra'yı ziyaret etti. Kendisini tebrik ederek örnek öğrenci olduğunu söyledi.

Acar, "Tamir veya buna benzer mesleklerde örnek bir öğrencimiz oldu, baba Yurttaş ustayı da örnek baba olarak görüyoruz, bu tur mesleklere bir örneklik sergiledi" ifadelerini kullandı.