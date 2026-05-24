Haberler

Diyadin'de miniklerden okuma bayramı etkinliği

Diyadin'de miniklerden okuma bayramı etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Burgulu İlkokulu'nda düzenlenen 'Yıldızlar Artık Okuyor Yazıyor' temalı Okuma Bayramı, öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Minik öğrenciler etkinliklerle yeteneklerini sergiledi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Burgulu İlkokulu'nda düzenlenen "Yıldızlar Artık Okuyor Yazıyor" temalı Okuma Bayramı programı, öğrencilerin ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Minik öğrencilerin okuma ve yazma sürecindeki emeklerinin taçlandırıldığı programda, öğrenciler çeşitli etkinlikler ve gösterilerle yeteneklerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

Programa katılarak öğrencilere destek veren Diyadin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah İnanç da öğrencilerin sevincine ortak oldu. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, programa katılımlarıyla kendilerini onurlandıran misafirlere teşekkür edildi.

Burgulu İlkokulu tarafından yapılan açıklamada, "Minik yıldızlarımızın emekle çıktıkları bu yolda başarılarının daim olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin belge ve hediyelerini aldığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı

Bir açıklama daha! "Hepinizin genel başkanı benim" diyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olympos'ta anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu

Anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li vekil resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim