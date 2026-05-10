Bilecikli öğrencilerden 'MEB Robot Yarışması'nda' dünya birinciliği

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 23 ülkeden bin 200 robotun katıldığı '18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Mini Sumo kategorisinde dünya birincisi oldu.

23 ülkeden yaklaşık bin 200 robotun katılım sağladığı uluslararası organizasyonda büyük başarı elde eden Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri robotla Mini Sumo kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. Teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler, hem Bilecik'e hem de Türkiye'ye gurur yaşattı. Organizasyonda elde edilen derece, öğrencilerin uzun süren çalışmaları ve öğretmenlerinin rehberliğiyle ortaya çıkan başarının önemli bir göstergesi oldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

