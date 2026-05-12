Millî Kültür Bilgi Yarışmaları sonuçlandı

Eskişehir Türk Ocağı ile Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle yapılan Milli Kültür Bilgi Yarışmaları, yapılan final turu ile sonuçlandı.

Yarışmanın final turları Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın da katılımıyla gerçekleşti. Yarışma sonunda Liselerde Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi 170 puanla birinci, Eskişehir Fatih Fen Lisesi 160 puanla ikinci, Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi yedek sorular sonucu 150 puanla üçüncü, Tayfur Bayar Anadolu Lisesi 140 puanla dördüncü, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi 130 puanla beşinci oldu.

Ortaokullarda ise Gülay Kanatlı Ortaokulu 140 puanla birinci, Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu 130 puanla ikinci, Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu yedek sorular sonrasında 130 puanla üçüncü olurken Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu 120 puanla dördüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Milli Kültürün önemine değindikten sonra bu tür faaliyetlerin çok gerekli olduğunu vurgulayarak kendi değerlerini bilen nesillerin gelecek konusunda bizleri ümitvar ettiğini dile getirdi.

Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal ise, bu güzel çocukların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ettikten sonra milli kültürün önemine değindi.

Bu tür yarışmaların devam etmesinin elzem olduğunu dile getiren hocamızın konuşmasından sonra ödül törenine geçildi. Yarışmacı öğrencilere madalya, başarı belgesi, kitap ve para ödülü; okul müdürlüklerine plaket ve teşekkür beratı takdiminden sonra program sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı