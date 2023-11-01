Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 'İyi, güzel şeyler yapmışlar' denilsin istiyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "100 yıl sonra çocuklarımız, torunlarımız bizim inşa etmeye çaba sarf ettiğimiz eğitim öğretim sisteminden bahsedecek. Bizimle ilgili pozitif şeyler söylenmesini istiyorsanız, bizlere de tıpkı Cumhuriyet'in kurucu kadroları gibi 'İyi, güzel şeyler yapmışlar' denilsin istiyorsak, biz de aynı özveriyle aynı fedakarlığı göstererek çalışmak zorundayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Toplantısı'nda müfettişlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personelin kenetlenmiş biçimde çalışmaya devam ettiği takdirde başarıyı elde edeceklerine inandığını söyledi. Tekin, "Meramımız, derdimiz, bu birlikteliği sağlamak. Nihayetinde genel eğitim felsefesi üzerine konuştuğumuzda hepimizin ortak hedefleri olduğunu biliyoruz. Hepimiz bu ülkeye, bu millete, bu ülkenin çocuklarına en iyiyi vermek için çaba sarf ediyoruz. Modern dünyanın bize sunduğu imkanlardan biri de iş bölümü ve uzmanlaşma. Bu ilke gereğince kendi içimizde bir iş bölümü yapmış durumdayız. Ama takım ruhuyla hareket etmediğimiz takdirde bireysel olarak ne kadar çok emek sarf edersek edelim, kimsenin başarılı olma ihtimali yok" diye konuştu.

Daha önce Rehberlik ve Denetim Kurulu olan yapının, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na dönüştürüldüğünü aktaran Tekin, 15 Temmuz sürecinde Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın en iyi çalışan denetim birimlerinden olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının çok büyük sorumluluklar yüklediğinin altını çizen Bakan Tekin, "100 yıl sonra çocuklarımız, torunlarımız bizim inşa etmeye çaba sarf ettiğimiz eğitim öğretim sisteminden bahsedecek. Bizimle ilgili pozitif şeyler söylenmesini istiyorsanız, bizlere de tıpkı Cumhuriyet'in kurucu kadroları gibi 'İyi, güzel şeyler yapmışlar' denilsin istiyorsak, biz de aynı özveriyle aynı fedakarlığı göstererek çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'SORUMLULUĞUMUZ GERÇEKTEN BÜYÜK'

Türkiye ile ilgili dünyanın her yerinde pozitif bir algı olduğunu belirten Tekin, "Bizim duraksamak ya da rehavete kapılmak gibi bir durumumuz yok. O yüzden sorumluluğumuz gerçekten çok büyük. Eğer bu ülke çok başarılı olacaksa hepimiz, kendi üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmek durumundayız" dedi.