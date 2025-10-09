Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Filistinli Öğrencilerin Sergisini Ziyaret Etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Filistinli öğrencilerin çizdiği resimlerden oluşan 'Umut Acıya Direnirken' sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Salonu'ndaki sergide, toplam 13 öğrencinin yaptığı 101 eser ziyaretçilerle buluştu. Bakan Tekin, sergiyi gezerken resimleri çizen öğrencilerle sohbet etti. Eserlerde, savaşın gölgesinde büyüyen gençlerin özgürlük, umut, direniş ve barışa dair duyguları sanatın diliyle aktarıldı.

'HEP FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLDUK'

Bakan Tekin, İsrail'in Filistin'de uyguladığı şiddetin 2'nci yılını doldurduğunu aktardı. Dünyada insan haklarını, temel hak ve hürriyetleri korumakla mükellef yapıların, uzun bir süre boyunca sessiz kaldıklarını belirten Tekin, "En azından bu soykırımın bitmesi için son anlarda da olsa uluslararası camia harekete geçti. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı, İsrail'i kınayan ülkelerin sayısı arttı. Ama keşke gönül arzu eder ki en başından itibaren bu olsaydı ama olmadı. 7 Ekim 2023'ten itibaren başlayan soykırımda biz Türkiye olarak hep Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Biz bakanlık olarak da eğitim öğretim hakkından mahrum kalan, ailesini kaybeden çocuklarımıza okullarımızda ev sahipliği yaptık. Bugün de burada Türkiye'de eğitim öğretimine en azından kısa süre de olsa devam eden yaklaşık 750'ye yakın Filistinli çocuğumuz arasından Yaz Okulu'nda 13 arkadaşımızın yaptığı resimlerin sergilendiği bir sergideyiz. Çocuklar, kendi perspektifinden, kendi bakış açılarından orada yaşanan soykırıma ilişkin duygu ve düşüncelerini anlatıyorlar. Ben bu konuda hassas olan bütün kamuoyumuza, fırsatları varsa sergiyi gezmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, her bir insanın temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alındığı, barışın, insan haklarının, hukukun, adaletin, demokrasinin egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa etme temennisinde bulunarak, "'Ama'larla, 'fakat'larla kurulmuş cümleler temel hak ve hürriyetler konusunda, barış konusunda tanınan ayrıcalıklar, istisnalar, maalesef dünyada barışın tesisinde bizi sınıfta bırakıyor. 'Ama'sız, 'fakat'sız, dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalan, temel hak ve hürriyetleri elinden alınan herkesin, insan olmamızdan dolayı yanında olmamız gerekiyor. Bunun mücadelesini yapmamız gerekiyor. Bize düşen Türk insanına, Türkiye Cumhuriyeti devletine düşen şey bu. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunun sorumluluğuyla hareket etmeye çalıştık. Dediğim gibi inşallah dünyanın her tarafına barışın, adaletin egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa ederiz" dedi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,