Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da Mirza Uluğbey Okulu'nu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da Füzuli şehrindeki Mirza Uluğbey Okulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaretinde dostluk ve kardeşlik vurgusu yaptı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karabağ'ın Füzuli şehrinde Azerbaycan Eğitim ve Bilim Bakanı Emin Amrullayev ile Mirza Uluğbey Okulu'nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşlik ve dostluk bağlarıyla her daim bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan'da, işgalden kurtarılan Karabağ'ın Füzuli şehrinde Azerbaycan Eğitim ve Bilim Bakanı Sayın Emin Amrullayev ile birlikte Mirza Uluğbey Okulu'nu ziyaret ettik. Öğrenci ve öğretmenlerimizle sohbet ettik, çalışmalarını yakından inceleme imkanı bulduk. Sevgili öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

