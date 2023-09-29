Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, parti ayrımı yapmadan eğitim ve öğretim süreçlerine destek olan kim varsa onları önemsediğini ve takdir ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Hangi partiden olursa olsun kim eğitime destek oluyorsa biz de kendisine teşekkür ediyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Hangi partiden olursa olsun kim eğitime destek oluyorsa biz de kendisine teşekkür ediyoruz""

KONYA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, parti ayrımı yapmadan eğitim ve öğretim süreçlerine destek olan kim varsa onları önemsediğini ve takdir ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açılış ve temaslarda bulunmak üzere Konya'ya geldi. İlk olarak Konya Valiliğini ziyaret eden Bakan Yusuf Tekin, Vali Vahdettin Özkan ile görüştü. Selçuklu Kongre Merkezi'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Tekin, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat'ta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Tekin, AK Parti ve MHP il başkanlarıyla görüştükten sonra Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, Organize Sanayi Anaokulu'nun açılışına da katıldı.

Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, Konya'da bütün illerde olduğu gibi eğitim değerlendirme toplantıları yaptıklarını söyledi. Son zamanlarda Konya'nın yerel yönetimler anlamında radikal işleriyle ön plana çıkmaya başladığını ifade eden Tekin, "Ben gittiğim her yerde parti ayrımı yapmadan, partisine bakmadan yerel yönetim mensubu olan, yerel yönetici olan kişilerin eğitim ve öğretim süreçlerine desteklerini gerçekten çok önemsiyorum ve takdir ediyorum. Bu anlamda hangi partiden olursa olsun kim eğitime destek oluyorsa biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Burada da hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de ilçe belediye başkanlarımız sürece ciddi destek olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Tekin, organize sanayi bölgesinde açılan anaokulunun da çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Buradaki okul öncesi eğitim kurumuyla ilgili desteğiniz kuşkusuz sizin buradaki kadın istihdamına pozitif etki oluşturacaktır. Ama bizim açımızdan da okul öncesi eğitimin teşrif edilmesi açısından önemli. Ben bu anlamda da katkılarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Konya biraz şanslı bu konuda. Belediye başkanlarınız bu konuda istekli ve arzulu. Valiniz eğitim konusunda istekli ve arzulu. Eğitimin içinden gelen milletvekillerimiz vardı. Biz de Konya'ya bu konuda ne tür destek olabileceksek olmayı taahhüt ediyorum. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü de, "Bölgemizin sanayi altyapısını geliştirmek için yaptığımız yatırımların başında eğitim yatırımı geliyor. Sanayi bölgesi olarak insana yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğuna inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın ve sanayicilerimizin de desteğiyle eğitim altyapımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Şu anda 4 eğitim merkezimiz ile tam bir eğitim kampüsü haline gelmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Burası Konya'nın en güzide alanlarından birisi. Organize sanayimizin merkezinde. Konya denince akla gelen birçok şey gelmeye başladı. Eskiden tarım şehriydik, şimdi sanayi şehri, turizm şehri olduk. Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyoruz. Buradaki anaokulunun da çocuklara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Gerçekten eğitim kamu hizmetinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi yönünde hükümetimizin başlatmış olduğu seferberlikte öncü bir rolü bakanımızın bugün ilimizde olmasını büyük bir şans olarak değerlendiriyoruz. Konya denince gerçekten yüksek derecede bir tarımsal potansiyel akla geliyor. Sanayinin ivmesi çok iyi. Turizm iyi. Ama aynı zamanda Konya denince alimlerin, ariflerin yetiştiği bir yer. Günümüzde de bu tarihi misyonuna uygun olarak bu ilmi terapiyi, bu bilimsel gelişmeleri, eğitimin kalitesinin kapasitesinin artırılması, katılımının artırılması yönünde yüksek derecede bir seferberliğin olduğunu görüyoruz. Konya'nın esnafı, eşrafı, alın teri döken çiftçilerimizden en büyük sanayicilerimize kadar bu anlamda duyarlı olması bizim için çok kıymetli. Böyle bir okulun da hayra, berekete, eğitime, marifete vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.