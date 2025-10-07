Haberler

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin tv100'de! 12 yıllık zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin yarın akşam 20.00'de canlı yayında Cansu Canan Özgen'e konuk oluyor, merak edilenleri yanıtlıyor.

Cansu Canan Özgen soruyor, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Yusuf Tekin tv100 Özel Röportaj'da yanıtlıyor.

·Öğretmen atamalarında son durum ne?

·Kaç bin öğretmen ataması yapılacak?

·12 yıllık zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?

·Yeni müfredatın artıları neler?

·Özel okullarda yüksek ücret tartışmalarını nasıl değerlendiriyor?

Tüm bu soruların yanıtları yarın akşam 20.00'de canlı yayınlacak Özel Röportaj'la tv100'de!

