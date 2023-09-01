Milli Eğitim Bakanı Nazif Yılmaz, Manisa'nın Demirci ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Nazif Yılmaz, Demirci ilçesinde okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ayrıca, Demirci İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler proje okulunu ziyaret etti ve Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile görüştü.