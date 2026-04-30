Mesleki gelişmeleri sahadan gelen uzmanlar anlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesinde düzenlenen ormancılıkta transport süreçleri ve yeni gelişmeler konferansında Orman Fakültesi öğrencilerine mesleki gelişmelerin sahadan gelen uzmanlar anlattı.

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Ormancılıkta Transport: Kesimden Depoya Yeni Gelişmeler" başlıklı konferans, Düzce Orman İşletme Müdürü Orman Yüksek Mühendisi Murat Yıldız ve Aksu Orman İşletme Şefi Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Görkem Ciritcioğlu'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Türk, ormancılık teşkilatının üniversite ile güçlü bir iş birliği içerisinde olduğunu vurgulayarak, mesleki gelişmelerin sahadan gelen uzmanlar aracılığıyla öğrencilere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Programda söz alan Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız ile Aksu Orman İşletme Şefi Mustafa Görkem Ciritcioğlu, ormancılık faaliyetlerine ilişkin güncel uygulamalar ve saha deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Konuşmalarda; ormancılıkta sürdürülebilirlik, ekolojik yöntemler, damga ve barkod uygulamaları, sürütme teknikleri, sürütme yollarının planlanması, üretim süreçleri, fiyatlandırma ve transport faaliyetleri gibi pek çok konu ele alındı.

Kırsal bölgelerde nüfusun azalması ve yaşlanması nedeniyle ormancılık faaliyetlerinde iş gücü temininde zorluklar yaşandığını belirten Murat Yıldız, bu durumun teknoloji kullanımını zorunlu hale getirdiğini ifade etti. Yeni makine ve ekipmanların kullanımının artırılması gerektiğini dile getiren Yıldız, öğrencilerin meslek odalarına kayıt yaptırmalarının ve kariyer planlamalarını bilinçli şekilde oluşturmalarının önemine değindi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü tarafından meslek ve istihdam alanına yönelik yeni çalışmaların sürdüğünü ve yakın zamanda tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Mustafa Görkem Ciritcioğlu ise ormancılık faaliyetlerinde arazi eğimi ve sürütme mesafesinin doğru hesaplanmasının önemine dikkat çekti. Üretim süreçlerinde planlamanın hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu vurgulayan Ciritcioğlu, orman içi yol çalışmalarının erozyon, heyelan ve toprak kaybına neden olmayacak şekilde planlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca transport süreçlerinde traktör kullanımının teşvik edilmesinin, hem yol altyapısının korunmasına hem de maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlayacağını ifade etti. - DÜZCE

