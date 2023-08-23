Mersin Yenişehir Belediyesi, Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nin İnşaatını Tamamladı

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nin inşaat çalışmaları tamamlandı. Merkez, 3-6 yaş arasındaki çocukların gelişimine destek verecek ve çeşitli atölyelerle bireysel eğitim programları uygulayacak.

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından "Erken Çocukluk Gelişimi Projesi: Yenişehir Modeli" kapsamında yapılan Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nin (BETEM) inşaat çalışmalarında sona gelindi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit yapılan çalışmaları, BETEM'in inşaatını üstlenen iş insanı Alper Gürsoy ile birlikte inceledi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi: Yenişehir Modeli kapsamında 2021 yılında Fuat Morel Mahallesi'nde hizmete açtığı Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nden sonra Menteş Mahallesi'nde de Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi ile 3-6 yaş arasındaki çocukların gelişimine destek verecek.

Ocak ayında temeli atılan ikinci BETEM'de 108 öğrenci eğitim alabilecek. Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü danışmanlığında eğitim verecek BETEM'de de fen ve doğa bilim, hayal ve tasarım, oyun ve hareket, algoritmik düşünme ve kodlama, matematik, sanat ve estetik, orff ritim ve müzik, felsefe, yaratıcı drama, yabancı dil ve bilgi okuryazarlığı atölyeleriyle çocuklara bireysel eğitim programları uygulanacak.

Eylül ayında açılması planlanan Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Özyiğit, şunları kaydetti:

"Menteş Mahalle'mizde beceri temelli eğitim merkezimizin ikincisini açıyoruz. Şu anda eğitim merkezimizin inşaatı son aşamasına geldi. Yakın bir zamanda burası açılmış olacak ve çocuklarımıza hizmet verecek. Umut ediyorum ki geleceğin bilim insanları buradan yetişecek. Becerilerini geliştirdiğimiz, onları becerilerinin farkında olarak yönlendirdiğimiz çocuklarımız, gelecekte ülkemize ve dünyaya büyük katkılar sunacaklardır. Bütün her şeyi çocuklarımız için yapıyoruz ve 'Çocuk dostu Yenişehir' diyoruz. Bize büyük katkılar sunan bu binanın inşasında sorumluluk üstlenen Sayın Alper Gürsoy ve ailesine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Alper Gürsoy'un yaptığı bu davranışın halkımıza bir örnek olmasını diliyorum."

Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alper Gürsoy ise "Böyle bir hizmete tüm kapılarını açtığı için başta Başkanımız Abdullah Özyiğit'e ve Yenişehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı niyetlerle, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını umuyorum. İnşallah hep birlikte açılışını gerçekleştiririz" diye konuştu.