Mersin'de Ücretsiz Aşçı Çırağı Kursu ile Gençler ve Kadınlar Mutfak Eğitimine Adım Atıyor

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, geleceğin usta aşçılarını mutfakta başarıya hazırlıyor.

Toplamda 190 saat olan 'Aşçı Çırağı Kursu' ile gençler ve kadınlar hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Mutfak dünyasına ilk adımını atan kursiyerler burada sadece yemek yapmayı değil; kesim tekniklerinden hijyen kurallarına, ekip çalışmasından zaman yönetimine kadar mesleğin inceliklerini öğreniyor.

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursun ücretsiz olduğunu ve burada yetişen çırakların meslek hayatlarına ilk adımlarını daha sağlam attıklarını belirterek, "Nitelikli iş gücünü ve istihdamı artırmak için MERCEK'lerde açtığımız kurslardan, tüm vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Halkkent MERCEK'te verilen Aşçı Çırağı Kursu da bunlardan bir tanesi" dedi.

Kursiyerlere, meslek hayatına dair tüm incelikleri öğrettiklerini ifade eden Maya, "Bu eğitimde kadınlara ve gençlere, mutfakta başarının tarifini vermeye çalışıyoruz. Zaman yönetimi, malzemeyi ekonomik kullanma, hijyen kurallarına uyma, ekip ruhu ile çalışma ve sunum gibi mesleki bilgileri ve teknikleri öğreterek, ustalaşmalarının yolunu açıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Halkkent MERCEK'te verilen Aşçı Çırağı Kursu'na katılan Büşra Kurtdoğmuş, kursa yazılırken herhangi bir bilgi birikimi olmadığını kaydederek, "Kurs sayesinde hangi tahtada neyi doğrayacağımızı, bıçak tutma ve yemek yapma tekniklerini öğrendik. Buranın bana çok yararı oldu" diye konuştu.

MERCEK sayesinde hayallerine yön verdiğini de vurgulayan Kurtdoğmuş, "Hayalim hep pastacılıktı ama buraya gelince kararım değişti. İleride kendi yerimi açmak istiyorum. Bu hayalimde de bana ışık tutan, Büyükşehir Belediyesi oldu" sözlerine yer verdi.

Haber-Kamera: Mersin,