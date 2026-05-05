Haberler

Mersin'de Trafik Haftasında farkındalık etkinliği düzenlendi

Mersin'de Trafik Haftasında farkındalık etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulurken öğrencilere çeşitli hediyeler ve broşürler dağıtıldı.

Mersin'de Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulurken öğrencilere çeşitli hediyeler ve broşürler dağıtıldı.

Mersin'de Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen açılış programı, Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi. Adnan Menderes Bulvarı Özgecan Aslan Meydanı'nda düzenlenen programda, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bir kural bir ömür' sloganı ön plana çıkarıldı. Etkinlikte vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılırken, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de stantlarda yer aldı.

Çeşitli ilkokullardan katılan öğrencilere trafik kurallarına uyumun önemi anlatılırken, program kapsamında kurulan stantlarda sürücü ve yayalara yönelik eğitimler verildi. Etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler ve broşürler dağıtıldı, uygulamalı tanıtımlar gerçekleştirildi. Ayrıca polis ve jandarma araçlarına binen öğrencilere ekipmanlar tanıtılarak, görevleri hakkında bilgi verildi.

Programda ayrıca Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz tarafından görevlerinde gösterdikleri başarı ve özveriden dolayı bazı polis ve jandarma personeline başarı belgesi verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Eylem Tok 'Aile ile anlaştık' dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi

Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, babadan jet hızında yanıt geldi
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

İki yıl sonra ilk buluşma! Tokalaşıp yan yana maç izlediler

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti