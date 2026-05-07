Bozyazı'da miniklere Trafik Haftası eğitimi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verildi. Eğitimde güvenli yolculuk, yaya geçitleri ve emniyet kemeri gibi konular interaktif yöntemlerle aktarıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Trafik Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik trafik bilinci eğitimi düzenlendi.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Bozyazı İlkadım Anaokulu öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirildi. Trafik Denetleme Büro Amirliği personelinin eğitmen olarak görev aldığı programda çocuklara; okul servislerine güvenli binme ve inme kuralları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik lambalarının anlamları, emniyet kemerinin önemi ve bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

Yaş gruplarına uygun hazırlanan eğitim içerikleri, interaktif anlatım ve oyunlarla desteklenirken, minik öğrencilerin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Eğitimin ardından çocuklara uygulamalı trafik eğitimi de verildi. Minikler, eğlenceli etkinlikler eşliğinde trafik kurallarını deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
