Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ten Öğrencilere Başarı Dileği

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, tüm öğrencilere verimli ve başarılı bir eğitim yılı diledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, tüm öğrencilere verimli ve başarılı bir eğitim yılı diledi.

Mesajında, çağdaş eğitimin aydınlık yarınlara ulaşmanın en önemli yolu olduğunu belirten Başkan Gümüş, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim - öğretim dönemi daha başlıyor. Çocuklarımız okullarda yeni arkadaşlıklar kuracak, paylaşma ve dayanışma duygularını geliştirecekler. Araştırma, sorgulama bilincine sahip modern bir eğitim alacak ve ülkemizin gelişimine katkı koyacak tüm çocuklarımıza, öğretmenlerimize başarılar diliyor, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA