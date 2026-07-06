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Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri CERN'de bilimle buluştu

Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri CERN'de bilimle buluştu
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Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa'nın önemli bilim merkezi CERN'i ziyaret ederek Türk bilim insanı Prof. Dr. Kerem Cankoçak eşliğinde Higgs bozonu, karanlık madde ve parçacık fiziği üzerine interaktif deneyimler yaşadı.

Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa'nın en önemli bilim merkezlerinden biri olan CERN'e düzenlenen gezi kapsamında bilimin kalbinde unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Öğrencilerimizi, CERN'de görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Kerem CAankoçak karşıladı. Gerçekleştirilen söyleşide Cankocak, CERN'de yürütülen araştırmaları; Higgs bozonu, karanlık madde, madde ve antimadde, entropi, Faraday'ın elektromanyetizma çalışmaları ve Einstein'ın izafilik Kuramı üzerinden öğrencilerle buluşturdu. Bilimsel keşiflerin yalnızca fizik değil, aynı zamanda insanlığın evreni anlama yolculuğunun da önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Söyleşinin ardından öğrenciler, CERN Science Gateway'de yer alan interaktif sergi alanlarını dolaşarak parçacık fiziğine yönelik simülasyonları deneyimledi. Bilimsel kavramları uygulamalı etkinliklerle keşfetme fırsatı bulan öğrenciler, dünyanın en büyük araştırma merkezlerinden birindeki çalışmaları yakından gözlemledi.

Bu bilim gezisi, öğrencilerin bilime olan ilgisini artırırken, bilimsel düşünme ve araştırma kültürünü destekleyen önemli bir deneyim olarak öne çıktı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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