Menemen Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılı Konserlerine Murat Boz ile Devam Etti

Menemen Belediyesi, cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği konserlerine pop müziğin sevilen ismi Murat Boz ile devam etti. Coşkulu kalabalığa birbirinden güzel şarkılarını söyleyen Murat Boz, sahne performansıyla da izleyenleri mest etti.

Menemen Belediyesi tarafından cumhuriyetin 100. yılı etkinleri bünyesinde gerçekleştirilen konserler, müzikseverleri sevdikleri sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Konserlerin son konuğu Türk pop müziğinin güçlü ismi Murat Boz oldu. Kent-2 Stadında konser veren popçu, en güzel şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Murat Boz'un sahneye çıkışı öncesinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi de geceye büyük renk kattı.

Konser öncesinde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ulukentlilere müjdeler vererek, "Ulukent'e kazandıracağımız bölgenin en büyük, en donanımlı kütüphanesinin temelini attık ve inşaatına başladık. 8 bin metrekare alanda yükselecek doğa dostu kütüphanemiz; 'Büyük Türkiye' hedefiyle yetişen evlatlarımızın gelişimine ve yetişmesine katkıda bulunabilirse, ne mutlu bizlere. Bir diğer kütüphanemizi de Esatpaşa Mahallemize kazandırıyoruz. Yine ülkemizin en büyük çocuk köyünü Ulukentimize kazandırıyoruz. İnşaat çalışmalarımız çok şükür başladı. 10 bin metrekare üzerine inşa edilen Çocuk Köyümüz, hem İzmirimize hem Menemenimize çok yakışacak" dedi.

Ulukent'e Gençlik İl Spor Müdürlüğü iş birliğiyle, içerisinde basketbol sahası da bulunan bir gençlik merkezi kazandıracaklarını ifade eden Pehlivan, "8. Cadde üzerine bir kongre merkezi inşa ediyoruz. Türkiye'nin ikinci en büyük gösteri ve kültür merkezi olacak. Yanında açık ve kapalı yüzme havuzu, buz pateni pisti bulunacak kongre merkezimiz, ilçemize büyük değer katacak. Hemen yanındaki 15 bin metrekare alana da içinde seyir tepesi, engelli parkı, yürüyüş yolları, bisiklet yolları gibi alanları bulunacak bir millet bahçesi kazandıracağız. Projeleri çizilen bu yatırımlarımızı ihale aşamasına taşıyoruz. Cumhuriyet Parkımızın içine yeni kafeterya yapıyoruz. Ulukentimize sağlık alanında da projelerimiz var. Dün görkemli bir törenle Ulukent Aile Sağlığı Merkezimizin temelini attık. 4 ay gibi kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Öğrenci dostu belediye örneği sergilediklerini vurgulayan Pehlivan, "Bunlardan biri olan Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulumuzu, göreve gelir gelmez hizmete açmıştık. Şimdi de bin metrekare üzerine Menemen'in en büyük ikinci anaokulunu yine Ulukentimize kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ücretsiz eğitimin verildiği Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezimizin bir şubesini de yine Ulukentimizde hizmete açıyoruz. Ulukent köy içine yeni düğün salonu ve otopark kazandırıyoruz. Genel hizmetlerimize daha da kolay ve hızlı erişim sağlamanız, sorularınızı ve ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla Ulukentimize Menemen Belediyesi İletişim Merkezi açıyoruz. Ben bu ve bunun gibi birçok hizmetlerimizin Ulukentimize siz kıymetli hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Pehlivan, yaptığı konuşmada ayrıca Kent 2'nin geçmiş dönemde belediye başkanlığını yapan Feyzullah Ergin'e de teşekkür etti.

Daha sonra sahneye çıkan Murat Boz, birbirinden güzel şarkılarını cumhuriyet için söyledi. Kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Murat Boz, "Menemen, bu sahneden kendinizi görmenizi isterdim. Muhteşemsiniz" diyerek hayranlarına övgüler yağdırdı.

Konserin sonunda Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, sanatçıya günün anısına hediye takdim etti. - İZMİR