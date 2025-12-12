Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan bir kız öğrencinin, Meclis Lokantası'nda görevli bir personel tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmesi üzerine süreç yargıya taşındı. Öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025 tarihinde TBMM Genel Sekreterliği'ne resmi şikayet dilekçesi sundu.

MECLİS ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Şikayet sonrası başlatılan adli süreçte, D.K. isimli öğrenciye yönelik cinsel taciz iddiasının faili olduğu öne sürülen H.İ.G. isimli Meclis çalışanı, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin Meclis Lokantası'nda görev yaptığı öğrenildi.

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

TBMM Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım 2025 tarihinde bir stajyer öğrencinin ailesi tarafından şikâyet dilekçesi verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, 20 Kasım 2025'te idari soruşturmanın başlatıldığı ve sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında, aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı, şikayete konu olan diğer kişilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Soruşturmanın 12 Aralık 2025'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğü, kamu görevinden çıkarma ve iş akdinin feshi dahil gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağı ve elde edilen bulguların adli makamlarla paylaşılacağı kaydedildi.

KADIN AMİRDEN "KİMSEYE ANLATMA" İFADESİ

Sözcü'nün haberine göre, aynı süreçte, kurumdan ayrılmak zorunda kalan bir başka stajyer çocuktan da ikinci bir taciz iddiası geldi. Genç, yaşadıklarını kadın amirine anlattığını ancak amirinin kendisine, "Olayı kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bile bilmeyecek" dediğini öne sürdü.