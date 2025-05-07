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MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak
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Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir konuşulan 4 yıllık zorunlu lise eğitimiyle ilgili düzenleme yapılmasını gündeme aldı. Ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıldığı öğrenilirken bakanlığın masasında 3+1, 2+2 ve yaş modeli olmak üzere 3 farklı seçenek bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir tartışılan zorunlu lise eğitimini gündemine aldı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler, yapay zeka ile eğitim teknolojilerinin dönüşümü, özellikle lise kademesinde okullaşma oranlarının artması, okul dışında eğitim imkanlarının artışı, eğitim istihdam bağının kurulamaması zorunlu eğitim süresinin yeniden tartışılmasına neden oldu.

ESNEK BİR MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre 4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitimin son 2 yılına, yani lise 3 ve 4'üncü sınıf zorunlu eğitime daha esnek bir model getirmek için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Yapılacak değişikliklerle, eğitimi şekillendiren ve baskılayan merkezi sınavların etkisinin azaltılması hedefleniyor. Bakanlığın tartışmalar ışığında eğitimcilerin görüş ve önerilerini alarak, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyen, öğrenci merkezli modern ve esnek bir lise eğitimi için eğitim süreçlerinde bazı iyileştirme ve zenginleştirme çalışmaları yapması bekleniyor.

MASADA HANGİ SEÇENEKLER VAR?

Saha çalışmalarının, sivil toplum örgütleri, dernekler ve konun uzmanları tarafından verilen öneri ve görüşler doğrultusunda MEB'in masasında 3 model yer alıyor:

3+1 MODELİ: Lise eğitiminin "3+1" olması ve ilk 3 yılın zorunlu eğitim kapsamında, son 12'nci sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yapılandırılması, lise eğitiminin 3 yıla düşürülmesi ve bunun sonunda öğrencilere diploma verilmesi.

2+2 MODELİ: Bu modelde, 10'uncu sınıfı yani ilk 2 yılı bitiren öğrencilere lise diploması verilecek, akademik anlamda ilerlemek isteyenler lise eğitimine devam edecek ve 2 yıl daha eğitim alacak.

YAŞ MODELİ: Lise eğitiminde zorunlu eğitimini yaş temelli olarak yapılandırılması da öneriler arasında yer alıyor. Burada 16 yaşını bitirenlerin zorunlu eğitimden çıkarılması öneriliyor. Diğer bir öneri ise lise eğitiminin bütünüyle zorunluluktan çıkarılması.

KABİNEYE SUNULACAK

Lise eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında da sunulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir TV programında konuyla ilgili şunları söylemişti: "Özellikle yükseköğretime erişimin yaygınlaşmasıyla beraber çok sayıda öğrenci ortaöğretimi müteakip yükseköğretime gidiyor ve otomatikman sanki zorunlu eğitim 16 yıla çıkmış gibi algılanıyor. Bu bir taraftan pozitif, ama bir taraftan da bilhassa mesleki ve teknik eğitim anlamında bizi sanayi, ticaret ve bu anlamda hizmet sektörü nitelikle eleman bulamamak konusunda bizi eleştirmeye başladılar. Böyle olunca biz de bu hani kamuoyunda böyle bir talep gelirse bu tartışılabilir dedik. Ortaya çıkan formüller var. Biz Bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz. Bunların içerisinden süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa bunları alıp siyasi mekanizmalarla, Sayın Cumhurbaşkanımızla kabinede istişare ederiz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıKALEM:

Sadece ilkokul zorunlu olmalıdır!

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Haber YorumlarıNecati Cevik:

25 yıl iktidar olan akp hükümeti her yeni gelen eğitim bakanı kendi sistemini getirme gayreti gösterdi evlatlarımız nasıl başarılı olsun her yıl yeni müfredata uyum sağlamaya çalışıyorlar.bu gösteriyorki akp başarısız bir iktidar bilgi birimi olmayanların iktidarı.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Menzile gonderin seyh corabi degistirmeyi ogrensinler.

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Haber YorumlarıOkuYorum:

işsiz kalmak yerine ustalık eğitimi alıp ekonomiye katkı sağlayabilecek bir çok gencin hayatını kararttı bu sistem.. Bizim yıllardır gördüğümüz sorunu yukardakiler okadar imkanlara rağmen yeni anlıyor, tebrik etmek lazım sizi

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Haber Yorumlarıkadir mermertaş:

Şaşırdık mı? Kesinlikle hayır. Çünkü bir ülkeyi bitirmek için Savaş , ekonomik kriz vb şeyler e ihtiyaç yok,eğitim sistemi ile oyna eğitim siz insan oluştur.sonra bizde meeee olalım.

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

18 yaşına kadar okumak istemeyip zorla okulda tutulan genç 18 yaşına geldiginde elinde hiçbir mesleği olmuyor.

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Haber YorumlarıDenizci:

Ayarlarla oynamayın bir rahat bırakın

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

kesinlikle doğru karar

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Haber YorumlarıYaşar Tosunoğlu:

Lise eğitimi kesinlikle zorunlu olmamalıdır 8. sınıf kadar zorunlu olmalı sonrası isteğe bağlı olmalıdır artık okumak iş sahibi olmak için yeterli değil

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

12 yıl kesintisiz eğitim kesinlikle doğru değil. lise 4 te zaten okullarda ders yok. çalışkan çocuklar kurslarda, ilgisizler de aylaklık peşinde. lise kesinlikle zorunlu olmaktan çıkmalı ve 3 yıla inmeli.

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