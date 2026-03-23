Öğrenciler dikkat! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
Yarın ülke genelinde tüm okullarda ilk ders Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu işbirliğinde hazırlanan "finansal okuryazarlık" dersi olacak. Bütçe yönetiminden dijital dolandırıcılıklara, yasa dışı bahis ve sanal kumar risklerinden kaynakların etkin kullanımına kadar geniş bir içeriğe sahip dersle, öğrencilerin sadece akademik değil yaşam becerileri açısından da güçlendirilmesi hedefleniyor.
- Yarın temel eğitim ve ortaöğretimdeki tüm okullarda 1'inci ders saati finansal okuryazarlık dersi olarak işlenecek.
- Finansal okuryazarlık dersi, yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılar içerecek.
- Ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı ve https://www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler adresinden erişilebilecek.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, finansal okuryazarlık artık sadece bir bilgi değil, öğrencilerin hayat boyu kullanacağı temel bir beceri olarak ele alınıyor. Bu doğrultuda; öğrenciler için EBA, öğretmen ve idareciler için ise ÖBA üzerinden dijital içerikler ve ders planları geliştiriliyor.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda, tüm öğrencilerin finansal okuryazarlığa dair farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla yarın temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda 1'inci ders saati, ortak şekilde finansal okuryazarlık dersi olarak işlenecek. Öğretmenin branşı fark etmeksizin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı.
YASA DIŞI BAHİS VE KUMARA KARŞI FARKINDALIK
Derste, teknoloji ve dijital platformların hayatın her alanında yer almasının, işleri hızlandırıp kolaylaştırdığına ancak bununla birlikte bu platformların, kötü niyetli kişiler için yeni dolandırıcılık yöntemlerine zemin hazırladığına dikkat çekilecek. Yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılara yer verilecek derste ayrıca bütçe planlama, kaynakların etkili kullanımı gibi konu başlıklarında öğrenciler bilgilendirilecek. Ders planları ve içeriklerine https://www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler adresinde yer alan 'finansal okuryazarlık' alanından erişilebilecek.