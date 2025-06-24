MEB'den LGS Sınav Güvenliği Açıklaması

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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın güvenliğine ilişkin asılsız iddialara cevap verdi. Sınavda yapılan uygulamaların güvenli olduğu vurgulandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı iddialarıyla ilgili, "15 Haziran 2025 tarihinde okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, '15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı ve bu durumun sınav güvenliğini zedelediği' yönünde asılsız iddialar yer aldığı belirtilerek, "LGS kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum halinde uygulanmaktadır. Sözel alan oturumu saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sonlanmaktadır. Bu oturum tamamlandıktan sonra, salon yoklama listeleri ve cevap kağıtları geri açılamayan zarfa yerleştirilmekte ve özel seri numaralı kilitlerle sınav kutularına konulmaktadır. Sözel oturumun bitişiyle birlikte ikinci oturum olan sayısal alan sınavı, saat 11.30'da başlayıp 12.50'de görevlilerce tüm güvenlik önlemleri aynı şekilde eksiksiz uygulanarak sona ermektedir. Soru kitapçıkları ise isteyen öğrencilerin/velilerin alması için okullarda bırakılmaktadır. Dolayısıyla haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikardır. 15 Haziran 2025 tarihinde okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Toplumu yalan, yanlış ve tezviratlarla manipüle eden ve öğrencilerimizin ailelerini endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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