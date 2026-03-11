Haberler

MEB'den 144 Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Ataması kapsamında boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama sonuçlarını açıkladı. 144 sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, '2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Ataması' kapsamında gerçekleştirilen yerleştirmelerin ardından boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama sonuçları açıklandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre; 5 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atamalar, 24 Kasım 2025'te gerçekleştirilmişti. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlamıştı. 'Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu' kapsamında yapılan atama sonrasında boş kalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylardan puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Adaylar, atama sonuçlarına 'pbs.meb.gov.tr/sonuc' adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
