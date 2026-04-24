'Maziden Atiye Çanakkale' Programında Bilecikli öğrenciler ödüllendirildi

'Maziden Atiye Çanakkale' Programı kapsamında, Bilecik'te alanında öne çıkan öğrenciler ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim öğrencilerinin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Maziden Atiye Çanakkale' Programı kapsamında, Bilecik'te alanında öne çıkan öğrenciler ödüllendirildi. Programla öğrencilerin tarih şuuru kazanmaları, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeleri ve köklü medeniyet mirasına sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Bir hafta sürecek etkinlikler kapsamında öğrenciler; kültürel geziler, sanat etkinlikleri, konserler, şiir konserleri ve atölye çalışmalarına katılarak hem geçmişle bağ kuracak hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Bir hafta sürecek program boyunca öğrencilerimiz; kültürel geziler, sanat etkinlikleri, konserler, şiir konserleri ve atölye çalışmalarına katılarak hem geçmişle bağ kuracak hem de geleceğe daha güçlü adımlar atacaktır. Öğrencilerimizin başarılarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı