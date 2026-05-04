Haberler

Mastavra İlkokulu'ndan Yeşil Adımlar Projesi

Mastavra İlkokulu'ndan Yeşil Adımlar Projesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projelerinden 'Yeşil Adımlar Projesi'nin etkinliğinden olan 'Kuşlar ve Böcekler için Mini Yaşam Alanları' adlı etkinlik Mastavra İlkokulu'nda düzenlendi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projelerinden 'Yeşil Adımlar Projesi'nin etkinliğinden olan 'Kuşlar ve Böcekler için Mini Yaşam Alanları' adlı etkinlik Mastavra İlkokulu'nda düzenlendi. Öğrencilerin kuşlar ve böcekler için yaptıkları projeleri büyük bir ilgi gördü.

Nazilli'ye bağlı kırsal Mastavra Mahallesi'nde bulunan Mastavra İlkokulu'nda Yeşil Adımlar Projesi'nin heyecanı yaşandı. Okul müdürü Eyüp Nacak'ın ev sahipliğindeki 'Kuşlar ve Böcekler için Mini Yaşam Alanları' proje tanıtım programına Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, İlçe Şube Müdürü Yıldıray Demir, okul müdürleri, okulun öğretmen ve öğrencileri ile okul aile birliği üyeleri katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Renkli görüntülere sahne olan gösterilerin ardından 'Kuşlar ve Böcekler için Mini Yaşam Alanları' adlı proje sergisi açıldı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve beraberindekiler sergiyi dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin en ilgi çeken projesi ise Kuş ve böcekler için yapılan otel projesi oldu. Müdür Erdinç Güner, projede görev alan öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı ve emekleri için teşekkür etti. Güner, "Okulumuzun bahçesinde sabit olarak duracak olan Böcek Oteli konseptinde, yaşam alanı oluşturmuşlar. İçeriye de böceklerin sevdiği yiyecekleri koyarak böceklerin bu otelde barınmasını sağlayacaklar. Otel onlara bir barınak olmuş olacak. Çocuklarımıza böylesine anlamlı bir düşünce ve proje için teşekkür ederim. Doğaya yardımcı olan korumaya yönelik bir çalışma. Emeğinize sağlık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz