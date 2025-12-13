Mardinli akademisyenler bir araya geldi

Mardinli akademisyenler, İstanbul'da Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, Mardin'in tarihi ve kültürel yapısının korunmasına yönelik akademik katkılar, Mardinli akademisyenlerin gençlere rehberlik etmesinin önemi ile bilgi ve deneyim paylaşımına dayalı proje üretme süreçleri ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen toplantının, Mardinli gençler için ilham verici yeni çalışmalara zemin hazırlaması hedeflendi.

Toplantıda, ortak değerler etrafında kurulan güçlü iletişimin sürdürülebilir iş birliklerine dönüşmesi ve akademik birikimin genç kuşaklara aktarılması yönünde görüş birliğine varıldı. Buluşmanın, Mardin'in sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacak yeni adımların başlangıcı olması temennisinde bulunuldu.

KATILIM SAĞLAYAN AKADEMİSYENLER

Prof. Dr. Kadircan Keskinbora,

Prof. Dr. Şükrü Sim,

Prof. Dr. Abdulkadir Turgut,

Prof. Dr. Mehmet Masum Şimşek,

Prof. Dr. Burhaneddin İzgi,

Prof. Dr. Arda Öztürkcan,

Prof. Dr. Mehmet Palancı,

Prof. Dr. Ercüment Yılmaz,

Prof. Dr. Zekeriya Kurşat,

Doç. Dr. Hasan Cankurt,

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Işık,

Mesut Oran

Ekrem Teymur, toplantının sonunda organizasyona katılım sağlayan tüm akademisyenlere katkıları dolayısıyla teşekkür etti.